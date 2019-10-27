В сети опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

В настоящее время аналитическая публикация пропала с просторов интернета.

Утром в воскресенье, 27 октября, в российских СМИ появились сообщения об исследовании старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда, доктора Ричарда Хукера. В своей публикации аналитик предполагает, как бы могло произойти военное столкновение между Россией и странами НАТО в Балтии.

Хукер предполагает, что если Россия нападет на страны Балтии, то военным из США и Польши следует пойти на Калининградскую область, чтобы лишить страну основы для боевых действий. Он также считает, что возможный конфликт не выйдет за пределы региона, иначе это повлечет за собой массовые жертвы среди мирного населения.

Ранее издание NI назвало российские ЗРК С-400 грозным и смертоносным оружием.

Видео: YouTube/Песочница Калининграда, Министерство обороны