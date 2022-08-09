В Китае российские военные потренировались на БМП-3 и ZBD-86A

Механики-водители справились с задачами.

Российские военнослужащие на полигоне учебного центра Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели учебную тренировку на БМП-3 и ZBD-86A. Об этом сообщили представители пресс-службы министерства по обороне РФ. В общей сложности механикам-водителям пришлось преодолеть 11 препятствий. В список попали заграждения, брод, курганы, колейный мост и противотанковый ров.

Климатические условия тут сильно отличаются от России и от мест, где мы тренировались. Но команда держится бодро. Все настроены лишь на победу. Борьба будет честной. Алексей Черепнин, подполковник РФ

Эксперт добавил, что во время мероприятий все российские механики-водители справились с поставленными задачами оперативно и безошибочно.

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Фото и видео: Минобороны России

