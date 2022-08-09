Российские ПВО перехватили ракеты Himars в Херсоне и Мелитополе

Игорь Конашенков рассказал о работе ПВО РФ в рамках СВО на Украине.

Российские силы противовоздушной обороны перехватили ракеты для реактивной системы залпового огня Himars американского производства, расположенные в Херсоне и Мелитополе. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга от 9 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что за последние сутки ВС РФ также ликвидировали истребитель МИГ-29 над воздушным пространством населенного пункта Торецкое Донецкой народной республики, а также три дрона противника.

Сбито три БПЛА в районе населенного пункта Петровское, железнодорожной станции Рутченково ДНР, а также Моспаново Харьковской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

За последние сутки ПВО России сбыли 17 снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской и Запорожской областях.

Российские военные уничтожили под Уманью склад боеприпасов к HIMARS и M777.

Фото и видео: Минобороны России