В Китае произошло ДТП с участием 200 машин

Жертвой смертельной аварии стал как минимум один человек.

В Китае произошло массовое ДТП с участием 200 машин. Соответствующей информацией поделились местные журналисты со ссылкой на информацию, полученную от очевидцев. Установлено, что масштабная автомобильная авария зафиксирована на территории центральной провинции Хэнань в городе Чжэнчжоу из-за сильного тумана. Жертвой трагедии стал как минимум один человек. О происшествии правоохранительные органы получили сигнал в 07:40 утра по местному времени (в 02:40 утра по времени Москвы). Авария произошла на автомобильном мосту с двусторонним движением. Большинство транспортных средств столкнулись друг с другой из-за плохой видимости на дороге. Один из спасателей объявил сотрудникам китайской радиостанции "Хэнань цзяотун" о том, что по первоначальным подсчетам в ДТП попали более 200 машин. В Центральном телевидении КНР отметили, что в работах по эвакуации принимают участие 11 пожарных машин и 66 спасателей.

Сотрудники аварийно-спасательной службы Ленобласти спасли почти 700 человек за год.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости