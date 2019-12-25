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Сотрудники аварийно-спасательной службы Ленобласти спасли почти 700 человек за год
Сегодня, 9:13
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Сотрудники аварийно-спасательной службы Ленобласти спасли почти 700 человек за год

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Благодаря работе региональных спасателей, случаи гибели на воде сократились на 23%.

Аварийно-спасательная служба 47-ого региона подводит итоги 2022 года. За последние 12 месяцев сотрудники организации смогли спасти 699 жизней. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства. 

Всего в течение года было проведено 1140 поисково-спасательных работ. Патрулирование областных водоёмов осуществлялось более 200 раз, благодаря чему гибель людей на воде сократилась на 23%.

За год спасатели успели провести несколько масштабных операций,  частности – снятие рыбаков со льдин,вывод людей из Саблинских пещер, поиски дезориентированных грибников, оказание помощи пострадавшим в ДТП.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти подвели итоги работы Команды 47 за 2022 год.

Фото: Правительство Ленобласти 

Теги: аварийно-спасательная служба, ленинградская область
Категории: Лента новостей,

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