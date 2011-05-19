В Ленобласти подвели итоги работы Команды 47 за 2022 год

Следующий год в регионе объявлен Годом Команды знаний.

Участники движения Команда 47 подвели итоги 2022 года во время торжественной встречи с губернатором Ленобласти Александра Дрозденко. Наиболее активные участники Команды получили благодарственные письма от главы региона. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Кроме того, все активисты получили новогодние подарки (форму команды 47, электронные билеты в региональные музеи и театры) В ходе встречи прошла премьера фильма о собравшихся участниках. Их силами было собрано почти 0,5 т подарков, которые будут переданы бойцам в зону СВО.

Хочу поблагодарить всех вас – и вместе с вами – сказать спасибо десяткам тысяч ленинградцев, которые стали участниками Команды 47. Это тысячи участников, тысячи добрых дел, тысячи сообщений в интернете, тысячи желающих помочь, это мощная поддержка НКО и координация ресурсов и общественных инициатив. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

По словам Дрозденко, Команда продолжит свою работу в 2023 году, который был объявлен Годом Команды знаний.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть стала лидером по поддержке догазификации.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области