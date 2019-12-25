Ленобласть стала лидером по поддержке догазификации

До границ земельного участка газ прокладывают абсолютно бесплатно всем россиянам. Затем каждый житель области, проживший здесь не меньше года, может воспользоваться социальной субсидией.

Ленинградская область сохранила первенство в России по размеру социальной субсидии на подключение частных домов к газу. Итоги 2022 года подвел заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак на федеральном штабе по газификации. Он подчеркнул, что поддержка жителей при догазификации в Ленобласти остается одной из лучших практик в России. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Всего в 2022 году в Ленобласти было газифицировано 22 населенных пункта. По программе, рассчитанной до конца 2025 года, их общее число составит 492.

До границ земельного участка газ прокладывают абсолютно бесплатно всем россиянам. Затем каждый житель области, проживший здесь не меньше года, может воспользоваться социальной субсидией и компенсировать от 180, а льготники – до 300 тысяч рублей на прокладку сетей внутри участка.

Фото: администрация Ленобласти