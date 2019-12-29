В Китае назвали самую смертоносную подлодку России

Большие надежды возлагаются на "Новосибирск".

В китайском издании "Чжунго цзюньван" назвали самую смертоносную подлодку России. В декабре 2019 года военные спустили на воду субмарину проекта 885М "Новосибирск". Уже летом 2020 года объект будет передан Тихоокеанскому флоту. Улучшенная версия "Ясень-М" станет ответом на американскую "Сивулф", превзойдя ее.

Также Северный флот ждет первую лодку проекта – "Казань". У нее нашли недостатки, которые сейчас устраняют специалисты. Обновленные "Ясени" могут ликвидировать цели на расстоянии до 300 километров. В них используются реакторы нового поколения.

в СМИ нашли преимущество "Калибров" над гиперзвуковой ракетой.

Видео: YouTube/Wendover Productions, World of Warships Official Channe