"Чжунго цзюньван" рассказал о преимуществах российского "Буревестника".

В Китае назвали новый российский военный козырь в противостоянии с Западом. В издании "Чжунго цзюньван" рассказали, что Минобороны РФ в стратегической игре против Вашингтона оснащена новейшей ракетой, которая повысит влияние России в арктическом регионе. По мнению авторов статьи, ни одно оружие в мире не может противодействовать крылатым ракетам с ядерной пусковой установке "Буревестник". Эта система развернута на Новой Земле и Крайнем Севере. В ближайшее время военные проведут испытания техники.

Китайские специалисты уточнили, что разработка "Буревестника" ведется с 2003 года. Система прошла путь от исследовательских работ до испытаний. При этом на каждом этапе работ улучшаются характеристики вооружения. При создании корпуса стелс-ракет ученые использовали передовые материалы. Ракеты могут нести ядерный заряд при максимальной бомбовой нагрузке в 250 кг.

Пентагон рассказал о преимуществах российской ракеты "Буревестник".

Фото: Pixabay.com