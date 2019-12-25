Пентагон рассказал о преимуществах российской ракеты "Буревестник"

В Конгрессе генерал США рассказал о модернизации российского вооружения из ядерной триады.

Пентагон рассказал о преимуществах российской ракеты неограниченной дальности "Буревестник". Об этом сообщается в официальном докладе генерала Вооруженных сил США Глена Ван Хёрка, опубликованного перед выступлением эксперта 16 марта в Конгрессе. Специалист уверен, что в случае успешных испытаний оружие с ядерной силовой установкой позволит Москве атаковать противников практически с любого направления.

В предстоящие годы Россия надеется развернуть серию еще более передовых вооружений, призванных гарантировать ее способность доставлять ядерные боезаряды в США. Это включает трансокеанскую ядерную торпеду "Посейдон" и крылатую ракету с ядерным двигателем "Буревестник". заявление Глена Ван Хёрка

Военный аналитик подчеркнул, что Россия первой в мире поставила на боевое дежурство межконтинентальные баллистические ракеты, имеющие гиперзвуковые боевые блоки. В США заявили, что Кремль продолжает обновлять все три компонента собственной ядерной триады.

США назвали число целей для удара в России.

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