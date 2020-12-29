Эксперт восхитился успехами страны в развитии систем противовоздушной обороны.

В Китае оценили шансы противников пробить российский щит ПВО. Об этом в специальном обзорном материале сообщили на портале "Чжунго цзюньван".

Эксперт восхитился успехами страны в развитии систем противовоздушной обороны и рассказал о том, из чего складывался успех сегодняшнего дня. Журналист написал, что за время модернизации комплексов на западе и юге страны дальность действия средств обороны была увеличена в 2 раза, а эффективность ПВО повышена на 20%.

В ближайшее время на экспериментальное боевое дежурство поступят зенитно-ракетные комплексы С-500, сообщается в публикации. В настоящий момент комплекс ЗРК заканчивает испытания.

По этим и ряду других причин СМИ сделало вывод, что российская сеть ПВО готова к отражению удара противников. Проведенная модернизация делает страну важной силой по отношению к другим странам в военном комплексе.

Армия США уничтожила "российский" "Куб" с третьей попытки. Ролик демонстрирует американские испытания, которые состоялись 19 декабря на полигоне Юма в штате Аризона. Известно, что ликвидировать заданную мишень оружие смогло только с третьего раза. Целью военных стал зенитно-ракетный комплекс советского производства.

Видео: Минобороны РФ