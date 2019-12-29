В Китае нашли зелёную водоросль возрастом в миллиард лет

Открытие ставит под сомнение ранние догадки ученых.

В Китае нашли зеленую водоросль возрастом в миллиард лет. Окаменелость является одним из первых представителей своего вида на Земле. Об этом заявили исследователи в научном издании Nature Ecology & Evolution.

Ранее ученые полагали, что зеленые водоросли появились на планете около миллиарда лет назад. Обнаруженный экземпляр ставит под сомнение это утверждение. В образце есть дифференцированные клетки, а также он обладает многоклеточностью. В найденных водорослях присутствует целых ряд продвинутых эволюционных признаков. например, многоклеточный талл в 3 сантиметра позволяет отнести образец к сифонокладовым водорослям.

Ранее биологи открыли многоклеточных животных, которые разучились "дышать".

Фото: Nature Ecology & Evolution

Видео: YouTube/

