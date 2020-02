У них отсутствуют митохондрии.

Биологи открыли многоклеточных животных, которые разучились "дышать". Паразитические организмы полностью отказались от кислорода за счет отказа от митохондрий. Обычно этот элемент помогает подобным организмам (эукариотам) расщеплять сахара. Об этом заявили ученые в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Митохондрии отделены от остальных частей клетки двойной мембраной. У них собственная ДНК и система синтеза белков. Исследователи считают, что такое разделение произошло еще на первых этапах эволюции многоклеточных. Это произошло до разделения на простейших, животных, грибов и растений.

Ранее ученые полагали, что митохондрии есть у всех эукариотических организмов.

Ученые открыли новый метод распознавания дальних землетрясений.