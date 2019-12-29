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Ученые открыли новый метод распознавания дальних землетрясений

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Алгоритм быстрее передает сигнал датчикам.

Ученые открыли новый метод распознавания дальних землетрясений. Об этом заявил и геологи и сейсмологи в научной работе в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Для определения гравитационных колебаний нужны сверхточные и высокочувствительные гравиметры. Сигнал от аппаратов часто "зашумленный" из-за появления вторичных волн в глубине планеты. Для "вычленения" полезного сигнала требуются сверхмощные компьютеры. Геофизики сумели создать алгоритм, не требующих больших вычислительных мощностей. Способ позволит ученым быстрее и с меньшими затратами детектировать землетрясения.

Напомним, что скорость распространения сигналов достигает скорости света. От центра землетрясения до датчика на самой дальней сейсмологической станции сигнал приходит практически мгновенно. 

Ранее у африканских рыб появилась способность продлевать себе жизнь.
 

Теги: землетрясения, метод, наука, ученые
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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