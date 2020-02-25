Новое умение связано с угрозой вымирания вида.

У африканских рыб появилась способность продлевать себе жизнь. Об этом сообщили исследователи в журнале ToDay News Ufa. Проектом руководила представительница Стэнфордского университета. Ученые под руководством генетика Энн Брюне нашли несколько видов рыб, которые научились продлевать себе жизнь на стадии эмбриона. На это влияет процесс диапаузы.

Рыбы из парафилетической группы водных позвоночных смогли тормозить обменные процессы. Данная способность появляется у рыб, если их виду грозит вымирание.

Ранее при помощи зрения и осязания шмели распознают объекты.