При помощи зрения и осязания шмели распознают объекты

Ученым в исследовании помогли специальные темные клетки.

Ученые из Британии обнаружили у шмелей зачатки абстрактного мышления вместе со способностью распознавать одни и те же объекты либо осязанием, либо зрением. Об этом говорится в исследовании опубликованном в журнале Science.

В своей работе британцы использовали специальные темные клетки, куда помещали объекты из сахара и горького хинина. Каждая конструкция соответствовала своему вкусу. Со временем шмели находили закономерность и игнорировали несъедобные фигуры. То же самое повторялось, если формы объектов меняли.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что насекомые способны распознавать предметы при помощи разных органов чувств или только одного из них.