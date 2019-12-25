Алексей Резников считает, что политики могут встретиться в Европе при участии лидеров Германии и Франции.

В Киеве заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Об этом в эфире местного телеканала сообщил вице-премьер Алексей Резников. Чиновник и по совместительству заместитель главы руководителя киевской делегации в Трехсторонней контактной группе выступил в программе "Свобода слова Савика Шустера". Он прокомментировал приглашение российского президента украинскому прибыть в РФ для переговоров.

Не может во время войны ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение. Алексей Резников, вице-премьер Украины

По мнению эксперта, встреча глав двух государств должна состояться в "нормандском формате", что может произойти при участии лидеров ФРГ и Франции.

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