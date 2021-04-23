Кравчук испугался приезда Зеленского в Москву

Украинский политик предложил перенести место встречи на нейтральную территорию.

Первый президент Украины Леонид Кравчук испугался приезда Владимира Зеленского в Москву. Руководитель киевской делегации в Трехсторонней контактной группе выступил против посещения действующим главой государства столицы РФ. Такое заявление политик сделал в эфире местного "4 канала".

Россия говорит: пусть президент Украины приезжает в Москву. Зачем? Мол, на поклон. Леонид Кравчук, украинский политик

Экс-президент Украины предложил альтернативное место для встречи лидеров двух государств. Он рассматривает в качестве площадки для переговоров Финляндию или Швейцарию.

Соратник Горбачева оценил роль Кравчука в распаде СССР.

Фото: YouTube / 4 канал