Соратник Горбачева оценил роль Кравчука в распаде СССР

Виктор Мироненко напомнил об отказе Леонида Кравчука подписывать соглашение в Крыму.

Соратник Михаила Горбачева оценил роль Леонида Кравчука в распаде СССР. Об этом в интервью изданию "Лента.ру" сообщил бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко. По мнению специалиста, первый президент Украины несет личную ответственность за неудачу в новом союзном соглашении. В качестве аргумента он привел встречу политика с Горбачевым, которая произошла в августе 1991 года на территории Крыма. Тогда Кравчук заявил коллеге, что ни за что не подпишет договор.

То есть к тому моменту сговор между Ельциным и Кравчуком уже состоялся, Горбачев это понял. Фактически этот поступок Кравчука предопределил катастрофу, которая произошла в конце 1991 года. Виктор Мироненко, эксперт

Специалист полагает, что нежелание руководства Украинской ССР подписывать документ предопределил провал Союза Суверенных Государств.

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