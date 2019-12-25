Первый президент Украины прокомментировал свой отказ регулировать вопрос по Донбассу в Белоруссии.

Первый президент Украины Леонид Кравчук отказался ездить на переговоры по Донбассу в Минск. Об этом политик сообщил местным журналистам в эфире "4 канала". Руководитель киевской делегации в Трехсторонней группе по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины предполагает, что все представители откажутся ехать в Белоруссию.

Когда Россия, например, завтра отказывается принимать участие в нормандском и минском форматах, тогда немедленно возникает вопрос о необходимость разрыва дипотношений. Сегодня мы должны использовать все пути, чтобы прекратить кризис и войну на Донбассе. Леонид Кравчук, экс-президент Украины

Специалист объяснил свое решение тем, что в настоящее время Минск находится в подотчетном положении перед Россией. Политик также назвал Александра Лукашенко вассалом Владимира Путина. Спикер напомнил, что многие страны готовы стать переговорной площадкой между Москвой и Киевом по вопросу Донбасса.

Кравчук испугался приезда Зеленского в Москву.