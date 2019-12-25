В Киеве считают, что Зеленский предложит Путину обновить "Минск-2"

Алексей Арестович прокомментировал планы президента Украины по встрече с российским коллегой в Ватикане.

В Киеве считают, что Владимир Зеленский предложит Владимиру Путину обновить "Минск-2". Такое заявление в эфире местного телеканала "Украина 24" сделал представитель делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович. Чиновник полагает, что минские соглашения требуют модернизации.

Насколько я знаю президента лично, он никогда бы не анонсировал ни Ватикан, ни любое другое место, ни какую-либо поддержку со стороны партнеров или расширение формата, если бы не было уверенности определенной уверенности, что эти страны его поддерживают. Он не заявил бы об этом анонсом. Алексей Арестович, украинский чиновник

Напомним, что украинский президент в интервью римской газете la Repubblica уточнил, что Ватикан мог бы стать "оптимальным" местом для того, чтобы Москва и Киев встретились для урегулирования вопроса по Донбассу. В Кремле Дмитрий песков прокомментировал такое заявление Киева. Он уточнил, что не может ответить на вопрос о том, готов ли российский президент куда-то ехать ради встречи с украинским коллегой. Арестович уверен, что минские соглашения не работают с 2015 года.

На Украине отказались от переговоров с ДНР и ЛНР.

Фото: YouTube/Україна 24