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В Киеве рассказали о последствиях достройки "Северного потока - 2" для Украины

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Властям следовало обеспечить страну контрактом, а не бороться за закрытие СП-2.

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что последствия окончания строительства "Северного потока – 2" способны серьезно ударить по Украине и затронуть каждого жителя страны. Об этом он заявил в эфире ТВ-канала "Наш".

По его словам, украинским властям ранее следовало бороться не за закрытие газопровода, а за обеспечение страны контрактом на  срок 14-25 лет, чтобы обезопасить себя.

Сегодня мы уже можем сказать, что произошли два очень печальных для украинцев (события - прим. ред.). В вопросе "Северного потока — 2" это коснется каждого украинца, к сожалению… Это коснется всех, потому что это очень будет серьезный удар по нашей экономике.

Нестор Шуфрич, депутат Верховной рады

Напомним, немецкий журналист Райнхард Фезер назвал СП-2 "пощечиной" для Украины. Он считает, что строительство российского газопровода приведет к тому, что Украина станет "более уязвимой" перед Россией.

Ранее Госдеп заявил, что США продолжат принимать меры против участников "Северного потока - 2".

Видео: Youtube/НАШ

Теги: газ, газопровод, северный поток - 2, украина
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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