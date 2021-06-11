Госдеп заявил, что США продолжат принимать меры против участников «Северного потока - 2»

Против строительства газопровода американские власти ввели санкции еще в декабре 2019 года.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что американские власти продолжат ограничивать работу компаний и лиц, участвовавших в реализации "Северный поток-2". Он подчеркнул, что в США будут принимать меры, чтобы Россия не могла использовать газ для принуждения Украины или любой другой страны.

Мы продолжим принимать меры в отношении лиц и компаний, которые участвуют в деятельности, попадающей под санкции, чтобы демонстрировать наше сохраняющееся несогласие с этим, — сказал Прайс.

По его словам, В США все еще считают, что для Евросоюза "Северный поток-2" - плохая сделка.

Напомним, что американские власти ввели санкции против строительства газопровода еще в декабре 2019 года. В результате срок сдачи проекта увеличился.

Одна 10 июня строительство первой нитки газопровода технически завершилось. Между собой соединили секции, которые были уложены с российской стороны и со стороны Германии.

Видео: U.S. Department of State