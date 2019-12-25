В Верховной Раде рассказали о желании Киева изменить соглашения по Донбассу.

В Киеве призвали изменить Минские соглашения. Об этом в рамках правительственного часа в Верховной Раде заявил вице-премьер Украины Алексей Резников. Заместитель главы делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске считает, что властям не следует прописывать в конституции особый статус Донбасса.

Президент во время декабрьского саммита прошлого года лидеров "нормандского формата" в Париже дал четкое понимание того, что никаких изменений в конституцию Украины относительно включения туда какого-то особого статуса не будет, это исключено Алексей Резников, украинский чиновник

По словам эксперта, ранее Владимир Зеленский неоднократно заявлял о том, что Минские соглашения требуют изменений. Данную позицию Киев продолжает отстаивать в Трехсторонней контактной группе.

Глава МИД Украины назвал слова Лаврова "заезженной пластинкой".