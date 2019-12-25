Глава МИД Украины назвал слова Лаврова "заезженной пластинкой"

Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление МИД РФ о действиях Киева по Донбассу.

Глава МИД Украины назвал слова Сергея Лаврова "заезженной пластинкой". Об этом Дмитрий Кулеба заявил в собственном аккаунте на Facebook. Он добавил, что Киев прилагает как никогда большие усилия по урегулированию конфликта на Донбассе, хотя Москва так не считает.

В ход пошла заезженная пластинка, что России на Донбассе нет и что Украина не хочет выполнять Минские договоренности. Все это мы слышим… с начала российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

По словам чиновника, официальные заявления МИД России особенно обидно слышать в тот момент, когда Киев делает все возможное для урегулирования вопроса. Ранее Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба и Алексей Резников вице-премьер Украины) извращенно понимают минские соглашения.

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