Киев отдал предпочтение производителям из Европейского союза и США.

Украина отказалась от российской вакцины против COVID-19. Об этом в интервью агентству УНН заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Кулеба подчеркнул, что Киев ведет очень предметный диалог с Евросоюзом и достаточно тесный с США.

И когда я говорю "диалог" — это означает, что уже нарабатываются модели того, как мы можем получить доступ к вакцине, когда она окажется в их распоряжении. - Дмитрий Кулеба, МИД Украины

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране есть несколько предприятий, которые подготовлены к производству вакцины от коронавируса. Пока власти ведут переговоры со странами-разработчиками.

Напомним, что Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от COVID-19.

Ранее мы сообщили, что Лукашенко не исключил досрочных выборов после принятия новой Конституции.

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