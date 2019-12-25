По мнению президента, сначала в республике необходимо провести конституционную реформу.

Занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко не исключил досрочных выборов после принятия новой Конституции. Об этом он сообщил в рамках большого интервью.

Во вторник Александр Лукашенко решил дать большое интервью и ответить на вопросы граждан. Журналисты поинтересовались у него, допускает ли он досрочные выборы президента.

Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов. - Александр Лукашенко, занимающий пост президента Белоруссии

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Набрав 80,1% голосов, Александр Лукашенко стал президентом страны. Оппозиция не согласилась с официальными данными ЦИК. В республике начались массовые протесты.

Ранее мы сообщили, что Лукашенко указал на причастность США к ситуации в республике.

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