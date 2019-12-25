  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лукашенко не исключил досрочных выборов после принятия новой Конституции
Сегодня, 14:36
54
RipeHarvest

Лукашенко не исключил досрочных выборов после принятия новой Конституции

0 0

По мнению президента, сначала в республике необходимо провести конституционную реформу.

Занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко не исключил досрочных выборов после принятия новой Конституции. Об этом он сообщил в рамках большого интервью.

Во вторник Александр Лукашенко решил дать большое интервью и ответить на вопросы граждан. Журналисты поинтересовались у него, допускает ли он досрочные выборы президента.

Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов.

- Александр Лукашенко, занимающий пост президента Белоруссии

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Набрав 80,1% голосов, Александр Лукашенко стал президентом страны. Оппозиция не согласилась с официальными данными ЦИК. В республике начались массовые протесты.

Ранее мы сообщили, что Лукашенко указал на причастность США к ситуации в республике. 

Фото: pixabay

Теги: александр лукашенко, белоруссия, большое интервью, выборы президента
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии