Лукашенко указал на причастность США к ситуации в республике

Лукашенко считает, что Соединенные Штаты действуют через центры в Польше и Чехии.

За протестами в Белоруссии стоят США. Такого мнения придерживает занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко. Слова президента приводит корреспондент телеканала "Россия 1" Евгений Рожков.

Президент уверен в том, что это внешние причины. Однако, он не исключает причастность и внутренних трудностей.

С одной стороны, конечно, по его словам, это причины внешние. За всем, как он считает, стоят, прежде всего, американцы, а действуют они через центры в Польше и в Чехии. - Евгений Рожков (приводит слова Александра Лукашенко)

Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии выросло два новых поколения. Появился класс "буржуйчиков". Именно этот факт и привел к недовольству. Политик считает, что именно они хотят власти.

Напомним, президентские выборы в республике состоялись 9 августа. По официальным данным ЦИК, набрав 80,1% голосов, победил Александр Лукашенко. Это вызвало волну протестов в республике. Белорусы считают, что выборы были фальсифицированы.

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