Рошаль назвал некорректным письмо супруги Навального

Накануне жена оппозиционера обратилась к главному врачу страны.

Глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль назвал некорректным письмо супруги Алексея Навального. Об этом он написал в Twitter.

Изначально Рошаль предложил создать группу врачей из России и ФРГ, чтобы выяснить, что именно стало причиной состояния политика. Жена Навального подчеркнула, что диагноз ее супругу уже поставлен и это отравление ядом. Она считает, что об этом "прекрасно знали" российские врачи.

Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению. - жена Навального

Напомним, что 2 сентября правительство ФРГ сообщило, что оппозиционера Алексея Навального отравили ядовитым веществом из группы "Новичок". Российские врачи не нашли следом отравляющих веществ.

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Фото: kremlin.ru