Рошаль назвал некорректным письмо супруги Навального

Глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль назвал некорректным письмо супруги Алексея Навального. Об этом он написал в Twitter.
Изначально Рошаль предложил создать группу врачей из России и ФРГ, чтобы выяснить, что именно стало причиной состояния политика. Жена Навального подчеркнула, что диагноз ее супругу уже поставлен и это отравление ядом. Она считает, что об этом "прекрасно знали" российские врачи.
Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению.
- жена Навального
Напомним, что 2 сентября правительство ФРГ сообщило, что оппозиционера Алексея Навального отравили ядовитым веществом из группы "Новичок". Российские врачи не нашли следом отравляющих веществ.
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Фото: kremlin.ru
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