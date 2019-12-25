Украина обеспокоилась ослаблением Лукашенко

Дмитрий Кулеба объяснил, почему Киеву нужна сильная власть Минска.

Украина обеспокоилась ослаблением Александра Лукашенко. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью для испанского издания El Mundo. Дипломат выразил надежду на то, что территория республики не будет использоваться Россией против Киева.

У нас было много гарантий от Минска, что территория Белоруссии не будет использоваться Россией против Украины. Если Лукашенко ослабнет, эти гарантии перестанут существовать Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что 15 сентября в рамках личной встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным заявил о необходимости Минска "теснее держаться с старшим братом". Политик отметил, что русские и белорусы фактически являются одним народом.

Украина отказалась от российской вакцины против COVID-19.