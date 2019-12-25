Украина поднимет вопрос беспрепятственного доступа на "оккупированные" территории Донбасса.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба рассказал о темах встречи глав МИД в "нормандском формате". Чиновник заявил об этом в интервью агентству УНН.

Кулеба отметил, что намерен поднять на встрече вопрос о беспрепятственном доступе ОБСЕ на неподконтрольные Киеву территории Донбасса

Доступ ОБСЕ на оккупированные территории. Потому что доступ пока ограничен российской стороной, но везде записано просто огромными буквами, что ОБСЕ должна пользоваться беспрепятственным, безусловным доступом. Этого нет Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что ранее министр говорил о том, что его коллеги из ФРГ и Франции настроены на проведение встречи глав МИД стран-участниц "нормандского саммита" в сентябре. Кулеба отметил, что российский министр Сергей Лавров также был не против этого предложения.

Глава МИД Украины заявил, что не смог провести переговоры с Лавровым.