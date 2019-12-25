Дмитрий Кулеба заявил об этом в рамках рабочей поездки в Румынию.

Украина отказалась изменить закон о дерусификации. Об этом во время брифинга журналистам рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба. Чиновник выступил с заявлением в рамках рабочего визита в Румынию. Мероприятие транслировалось на официальной странице внешнеполитического ведомства на Facebook.

Кулеба отметил, что Киев не будет менять закон "О полном общем среднем образовании", который ликвидировал русскоязычные школы в стране. Также министр пообещал обеспечить имплементацию норм, касающихся использования языковых меньшинств, чтобы интересы граждан Румынии были защищены.

Хочу заверить: Украина настроена решать в духе взаимного уважения к национальным интересам Украины и Румынии все проблемные вопросы, особенно такие чувствительные вопросы национальных меньшинств Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Кулеба отметил, что Киев внесла изменения в закон, а также выполнила рекомендации, установленные Венецианской комиссией. Глава МИД Украины опроверг информацию о том, что в стране из-за административной реформы закрываются румынские образовательные учреждения.

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