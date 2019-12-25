Глава МИД Украины заявил, что не смог провести переговоры с Лавровым

Они должны были поговорить из-за смерти военного на Донбассе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не смог провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, потому что тот вместо их разговора улетел в Сирию.

Кулеба рассказал об этом в программе "Свобода слова" на ICTV. По словам украинского министра, теперь неизвестно, когда состоится их разговор с российским коллегой.

Отметим, что глава МИД Украины инициировал переговоры с Лавровым после того, как на Донбассе погиб военнослужащий армии Украины. Кулеба считает, что эта смерть — результат провокаций, из-за которых нарушается установленный режим прекращения огня.

Ранее в ООН заявили об ответственности Украины и России за обеспечение Крыма водой.