В Киеве отреагировали на слова Путина о вступлении Украины в НАТО

Слова Путина сочли сигналом для внутренней российской аудитории перед международными саммитами.

Высказывание президента России Владимира Путина о вступлении Украиныв НАТО назвали предсказуемыми. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в комментарии агентству УНИАН.

Прежде всего, нужно отметить, что все высказанные тезисы абсолютно предсказуемы и очевидны. Подобная риторика совершенно не отличается от того, что мы уже неоднократно слышали ранее. Михаил Подоляк, советник главы офиса украинского президента

Представитель офиса Зеленского считает, что слова Путина о "красных линиях" и подлетном времени ракет направлены на российскую аудиторию перед международными саммитами, которые должны состояться в ближайшие недели. При этом Подоляк отметил, что ни Украина, ни западные страны не воспринимают подобные заявления.

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