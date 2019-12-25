В Киеве отреагировали на слова Путина о вступлении Украины в НАТО

Высказывание президента России Владимира Путина о вступлении Украиныв НАТО назвали предсказуемыми. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в комментарии агентству УНИАН.
Прежде всего, нужно отметить, что все высказанные тезисы абсолютно предсказуемы и очевидны. Подобная риторика совершенно не отличается от того, что мы уже неоднократно слышали ранее.
Михаил Подоляк, советник главы офиса украинского президента
Представитель офиса Зеленского считает, что слова Путина о "красных линиях" и подлетном времени ракет направлены на российскую аудиторию перед международными саммитами, которые должны состояться в ближайшие недели. При этом Подоляк отметил, что ни Украина, ни западные страны не воспринимают подобные заявления.
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Фото: pixabay
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