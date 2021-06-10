Украина оценила зависимость своей армии от российского топлива

Украина закупает у России и Белоруссии 70% топлива.

Армия Украины может на несколько месяцев остаться без топлива. Об этом заявил советник руководителя офиса главы Украины Алексей Арестович в эфире ТВ-канала "Украина 24", пишет "РИА Новости".

По его словам, это может произойти из-за прекращения поставок необходимого топлива из Российской Федерации и Белоруссии.

Если государство заботится о собственной экономике, народе, перспективах, то должно взять и провести ревизию всех отношений, которые существуют, оставить те, которые необходимы. Алексей Арестович, советник руководителя офиса президента Украины

Он подчеркнул, в настоящее время у России и Белоруссии Украина закупает 70% топлива. Арестович напомнил, что в истории человечества существует множество примеров, когда конфликтующие государства не разрывали полностью всех отношений, в том числе торговых. Кроме того, по его мнению, в настоящее время было бы невозможно оперативно разорвать все отношения между РФ и РБ.

Ранее президент России Владимир Путин поделился мнением о возможности включения Украины в НАТО.

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