Азаров: война РФ и Украины продлилась бы не больше недели

Киев утвердил военный сбор в проект бюджета до 2024 года.

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров высказался и продолжительности возможной войны между РФ и Украиной. Об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne, пишет "РИА Новости".

По его словам, эта тема уже довольно долгое время "мусолится" главой Украины Владимиром Зеленским и экс-президентом государства Петром Порошенко. Азаров утверждает, что война длилась бы не больше одной недели.

Давайте трезво подумаем, сколько бы такая война продолжалась, если бы она действительно была реальной и вооруженные силы России принимали в ней реальное участие. Два дня, три, неделя. <…> Никто не даст больше. Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины

Он считает, что власти Украины намеренно поднимают эту тему, чтобы оправдать проблемы в экономической сфере государства. Азаров отметил, Киев утвердил военный сбор в проект бюджета до 2024 года. По его словам это означает, что как минимум до этой даты Украина будет говорить и войне с РФ.

Ранее депутат Рады назвал Кличко "боксером-сутенером" и будущим президентом Украины.

Видео: Youtube/NEWSONE