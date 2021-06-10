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Азаров: война РФ и Украины продлилась бы не больше недели

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Киев утвердил военный сбор в проект бюджета до 2024 года.

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров высказался и продолжительности возможной войны между РФ и Украиной. Об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne, пишет "РИА Новости".

По его словам, эта тема уже довольно долгое время "мусолится" главой Украины Владимиром Зеленским и экс-президентом государства Петром Порошенко. Азаров утверждает, что война длилась бы не больше одной недели.

Давайте трезво подумаем, сколько бы такая война продолжалась, если бы она действительно была реальной и вооруженные силы России принимали в ней реальное участие. Два дня, три, неделя. <…>  Никто не даст больше.

Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины

Он считает, что власти Украины намеренно поднимают эту тему, чтобы оправдать проблемы в экономической сфере государства. Азаров отметил, Киев утвердил военный сбор в проект бюджета до 2024 года. По его словам это означает, что как минимум до этой даты Украина будет говорить и войне с РФ.

Ранее депутат Рады назвал Кличко "боксером-сутенером" и будущим президентом Украины. 

Видео: Youtube/NEWSONE

Теги: будет ли война россии с украиной, николай азаров, россия, украина
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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