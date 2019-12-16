Оно может быть достигнуто 20 или 21 декабря.

В Киеве надеются на объявление нового перемирия в Донбассе. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью изданию УНИАН.

"Устойчивое, постоянное и всеобъемлющее прекращение огня" может быть объявлено 20 или 21 декабря. После этого правительство поймет, возможен ли дальнейший прогресс в урегулировании конфликта. Власти страны готовы предложить подконтрольным территориям три новые точки. Они будут созданы для дальнейшего разведение боевых сил и техники. Украина ожидает, что согласование пунктов пройдет во время переговоров в Минске.

Ранее Piter.tv писал о том, что Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе.

Видео: YouTube/Телеканал Прямий, Українська правда, 112 Украина