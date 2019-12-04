Киев раскрыл содержание итогового документа "нормандского саммита"

Основа создана еще в начале сентября, новые сведения появятся после встречи президентов.

Глава МИД Украины раскрыл содержание проекта решений "нормандской четверки". Дипломат подчеркнул, что постановления не изменят содержания минских соглашений. Об этом сообщили журналисты, находившиеся на конференции NATO Engages в Лондоне.

Это не будет минск-3 добавил чиновник

Вадим Пристайко назвал текст документа "не совсем амбициозным" и "очень осторожным". Министр объяснил, что политики предусмотрели "фиксацию достижений". Официально документ обнародуют по завершению саммита 9 декабря в Париже. Основные пункты советники президентов четырех стран утвердили еще 2 сентября, поэтому его нельзя назвать новым. Три стороны отметили успешное разведение сил на территории Донбасса. Они хотят определить следующие точки и заняться обменом "всех на всех". В рамках форума будут установлены участки разминирования территории.

Ранее Piter.tv писал о том, что глава МИД Украины раскритиковал Apple за российский Крым.

Видео: YouTube/ Телеканал Прямий, Українська правда, 112 Украина