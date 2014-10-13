В Казахстане назвали возможную причину крушения Су-30СМ

Основной версией инцидента считают столкновение самолета с птицами.

В Казахстане назвали возможную причину крушения самолета Су-30СМ в Карагандинской области. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики. По версии специалистов, на данный момент основной версией падения воздушного судна является столкновение со стаей птиц.

Специально созданной комиссией по расследованию причин крушения самолета Су-30СМ в Карагандинской области рассматриваются все возможные версии. Одна из них и наиболее вероятная – это столкновение военного борта со стаей птиц. пресс-служба Минобороны Казахстана

Напомним, что местный истребитель Су-30СМ разбился 16 апреля при заходе на посадку. Инцидент произошел в тот момент, когда борт находился в тренировочно-учебном полете на базе авиационного центра в Балашихе. Экипаж успел катапультироваться. Один из пилотов получил перелом позвонка. Он госпитализирован.

В Бразилии бизнес-джет разбился при посадке.

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