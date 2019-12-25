Второй пилот серьезно не пострадал.

В Казахстане одного из летчиков истребителя Су-30СМ госпитализировали после крушения. Об этом рассказали представители Минобороны страны. Они уточнили, что речь идет о пострадавшем в Карагандинской области. Второй пилот не нуждается в нахождении в стационаре.

Один из пилотов получил перелом позвонка грудного отдела, второй в госпитализации не нуждается. Оба пилота в настоящее время находятся под наблюдением врачей. пресс-служба Минобороны Казахстана

Специалисты рассказали, что во время крушения экипаж убедился в отсутствии угрозы для гражданского населения, после чего катапультировался. При столкновении борта с землей пострадавших и жертв не возникло, как и материальных повреждений. Напомним, что инцидент произошел 16 апреля во время учебно-тренировочного полета. Самолет разбился в момент захода на посадку в авиационном центре города Балхаш. Причины трагедии расследуются.

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