В Казахстане сгорел женский монастырь

Огонь уничтожил постройки 1953 года.

В Казахстане сгорел Петропавловский женский монастырь в селе Павлодарское. Об этом рассказали представители обители. Специалисты уточнили, что повреждена часть построек, но погибших или пострадавших нет. Информация подтверждена официальными представителями Павлодарской епархии РПЦ.

Огонь полностью уничтожил старое здание монастыря 1953 года постройки, в котором находились храм в честь святых апостолов Петра и Павла, трапезная, библиотека и кельи. Слава Богу, эта трагическая ситуация не повлекла человеческих жертв. пресс-служба епархии

Известно, что первая бригада экстренного ведомства прибыла на место воспламенения спустя 40 минут после вызова. В первой машине оказалось мало воды. По информации от епархии, масштаб произошедшего очень серьезен для сестер и трудников обители, а материальный ущерб - огромен. настоятельница монастыря просит помощи в восстановлении помещений.

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Видео: Instagram / tipavlo