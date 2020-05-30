В Петербурге проходят учения по подготовке к пожароопасному сезону

В мероприятии участвовали сотрудники МЧС, РСЧС, комитета по вопросам законности, полиция и медики.

В четверг, 15 апреля, у озера Сестрорецкий разлив в Петербурге проходили учения спасателей к пожароопасному сезону. Участниками стали сотрудники МЧС, РСЧС, комитета по вопросам законности, полиция и медики. Горожане заметили вертолеты спасателей. Также в мероприятии участвовала спецтехника, в том числе беспилотники, передвижной мобильный комплекс оповещения населения и другие. Всего было задействовано 241 человек и 51 единица техники.

Специалисты отрабатывали порядок ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами, а также проведение поисково-спасательных работ по поиску и оказанию помощи заблудившимся в лесу и пострадавшим от падения деревьев. Об этом сообщил Смольный.

К учениям также привлекли поисково-спасательные отряды "Лиза Алерт", "Экстремум" и "Отклик". Организации сотрудничают с МЧС. По словам губернатора, который посетил мероприятие, все средства должны быть готовы к сезону.

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Фото: Смольный