В Бразилии бизнес-джет разбился при посадке

Легкий реактивный самолет принадлежал компании Sequip Locação Segura. Есть погибший и пострадавшие.

В Бразилии бизнес-джет Learjet 35 от местной лизинговой компании Sequip Locação Segura разбился при посадке. Трагедия произошла на территории аэропорта Пампулья. По информации от местных СМИ, легкий реактивный самолет приземлялся с нераскрытыми шасси, после чего съехал с полосы и столкнулся с деревом. Из-за жесткой посадки погиб один человек, еще двое получили травмы.

В авиакатастрофе в аэропорту Пампульи погиб пилот и еще двое получили ранения... По данным пожарной службы, погиб 76-летний второй пилот Эустакио Авелар. управляющая компания аэропортом Пампулья Infraero

На данный момент известно, что крушение зафиксировано с воздушным судном 1976 года выпуска. Оно выполняло тестовый полет после технического обслуживания в городе Белу-Оризонти. На борту самолета находились три человека. Первым пилотом был 28-летний Габриэль Сантуш Назарет. Он госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Пассажир, который в момент трагедии находился в салоне, отделался ушибами. Расследованием причин и обстоятельств трагедии занимается Cenipa.

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