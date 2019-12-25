Задержано более 20 человек.

В Карачаево-Черкесии и Дагестане ликвидированы две экстремистские ячейки. Об этом рассказали представители Центра общественных связей ФСБ РФ. По данным специалистов, в общей сложности силовики задержали более 20 человек. Все они предположительно имеют отношение к международному террористическому религиозному объединению "Ат-Такфир валь-Хиджра", запрещенного в России.

В Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики и в городах Махачкала, Каспийск и Избербаш Республики Дагестан пресечена деятельность двух ячеек сообщение ЦОС ФСБ

В ведомстве уточнили, что экстремисты вели пропаганду радикальной идеологии. Они также вербовали в религиозную секту новых сторонников и призывали свергнуть светские законы и принципы гражданского общества. Задержанные выступали за формирование на Северной Кавказе теократического исламского государства - халифата.

Сотрудниками ФСБ предотвращен теракт в Москве.

Фото: Piter.tv