Сотрудниками ФСБ предотвращен теракт в Москве

Боевик готовил теракт в одном из зданий органов власти.

Сегодня, 22 октября, в Московском регионе предотвращен теракт, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Силовиками был задержан выходец из Центральной Азии 1999 года рождения. Мужчина, действуя по указке главарей международной террористической группировки, собирался устроить террористический акт на здание одного из органов власти. После чего планировать покинуть Россию и примкнуть к боевикам на Ближнем Востоке.

Во время обыска у задержанного нашли компоненты самодельной бомбы и инструкцию по ее изготовлению, множество телефонов и сим-карт, оружие, переписку с кураторами, а также видео с присягой террористам.

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Видео: ФСБ