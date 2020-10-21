Оперативники изъяли у преступников 1 млн пачек сигарет и сумму в 20 млн рублей.

ФСБ выявила преступное сообщество, продавшее поддельные сигареты на 300 млн рублей. Об этом сообщили представители Центра общественных связей. По данным оперативников, в мероприятиях также принимали участие сотрудники МВД и Следственного комитета России. Оперативники задержали лидеров и активных участников банды, которая в течение двух лет смогла реализовать поддельной табачной продукции на сумму, превышающую 300 млн рублей.

С 2018 года членами преступного сообщества реализовано немаркированной табачной продукции на сумму свыше 300 млн рублей сообщение ЦОС ФСБ

Известно, что операция проводилась в Ярославской области. Со складов группировки изъята немаркированная табачная продукция. Оперативники нашли в общей сложности около 1 млн пачек сигарет, а также денежные средства на сумму в 20 млн рублей. Часть из них хранилась в иностранной валюте. Установлено, что преступная деятельность велась на территории 11 субъектов страны. В перечень попали Ярославская, Волгоградская, Воронежская, Брянская, Смоленская, Владимирская, Астраханская, Томская, Ивановская области, Ставрополье и Дагестан. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

ФСБ задержала председателя коллегии адвокатов за аферу на 5 миллионов рублей.

Фото: ЦОС ФСБ

