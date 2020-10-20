Столько эксперт потребовал за услуги в "отмазывании" от уголовного дела.

ФСБ задержала председателя коллегии адвокатов за аферу на 5 миллионов рублей. Об этом рассказали представители управления Следственного комитета по Оренбургской области. Чиновники отметили, что под подозрение попали 37-летний глава местной коллегии адвокатов и 41-летний бизнесмен.

Предположительно, фигуранты расследования убедили одного из предпринимателей в городе Орск в том, что могут помочь ему решить вопрос о непривлечении мужчины к уголовной ответственности за дело, которое находится на рассмотрении Следственного комитета. За услуги подозреваемые запросили пять миллионов рублей.

В результате обоих фигурантов задержали 16 октября с поличным. Оперативники схватили подозреваемых в момент передачи денег. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество.

МВД опубликовало видео задержания подозреваемых в похищении лекарств для онкобольных.

Видео: Instagram/sledcom_orenburg