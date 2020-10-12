МВД опубликовало видео задержания подозреваемых в похищении лекарств для онкобольных

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области опубликовала видео задержания подозреваемых в похищении дорогостоящих препаратов для онкобольных. Всего полицейские совместно с коллегами из ФСБ России задержали 16 человек.
Несколько дней назад, 10 октября, правоохранители провели серию обысков, всего было осмотрено 35 мест. Обыски проводились в рамках возбужденного уголовного дела о похищении лекарственных препаратов. По версии следствия, их похищали из медицинских учреждений, а затем продавали оптом и в розницу. На данный момент полицейские изъяли около 35 млн рублей, порядка 100 золотых слитков и медицинские препараты на 100 млн рублей.
Одной из подозреваемых, медицинской сестре Городского клинического онкологического диспансера, уже избрали меру пресечения.
Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
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