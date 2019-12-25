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Суд посадил под домашний арест медсестру Городского онкологического диспансера до декабря
Сегодня, 14:35
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Суд посадил под домашний арест медсестру Городского онкологического диспансера до декабря

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Женщина не отрицала обоснованность подозрения.

Невский районный суд Петербурга избрал меру пресечения процедурной медсестре СПб ГБУЗ "Городской клинический онкологический диспансер", которая подозревается в краже дорогостоящих лекарственных препаратов для онкобольных. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, в период с 22 апреля 2019 по 7 октября 2020 Елена Сергейчик вместе с сотрудниками различных медицинских учреждений тайно похитила препараты на сумму не менее 1,7 млн рублей. Женщина работает в химиотерапевтическом кабинете. 

Подозреваемую задержали вчера, 10 октября. В ходе допроса она признала обоснованность подозрения. До 7 декабря 2020 женщина останется под домашним арестом.

Напомним, в Петербурге расследуется уголовное дело о краже препаратов для онкобольных. Обыски прошли в 35 учреждениях. Накануне были задержаны 10 человек.

Фото: pixabay.com

Теги: дело онкологов, кража, лекарства, онкобольные
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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