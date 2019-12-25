Суд посадил под домашний арест медсестру Городского онкологического диспансера до декабря

Женщина не отрицала обоснованность подозрения.

Невский районный суд Петербурга избрал меру пресечения процедурной медсестре СПб ГБУЗ "Городской клинический онкологический диспансер", которая подозревается в краже дорогостоящих лекарственных препаратов для онкобольных. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, в период с 22 апреля 2019 по 7 октября 2020 Елена Сергейчик вместе с сотрудниками различных медицинских учреждений тайно похитила препараты на сумму не менее 1,7 млн рублей. Женщина работает в химиотерапевтическом кабинете.

Подозреваемую задержали вчера, 10 октября. В ходе допроса она признала обоснованность подозрения. До 7 декабря 2020 женщина останется под домашним арестом.

Напомним, в Петербурге расследуется уголовное дело о краже препаратов для онкобольных. Обыски прошли в 35 учреждениях. Накануне были задержаны 10 человек.

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