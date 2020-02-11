В Канаде обнаружили окаменелого "жнеца смерти"

Так назвали новый вид динозавра.

Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что в Канаде обнаружили новый вид динозавра. Статью с описанием окаменелостей опубликовал научный журнал Cretaceous Research.

Фрагменты окаменевшего черепа обнаружили в Южной Альберте. Отмечается, что динозавр является дальним "родственником" знаменитого Ти-рекса. По словам ученых, "новый" тираннозавр оказался одним из старейших представителей своего вида. Он жил примерно за 2,5 миллиона лет до ти-рекса.

Нового динозавра назвали Thanatotheristes degrootorum – в переводе с греческого "жнец смерти".

Ранее мы сообщали о том, что учёные обнаружили сходство между песнями пингвинов и человеческой речью.